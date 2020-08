Nasce la Sp 31 bis che da Bregnano porterà a Ceriano Laghetto

Verrà aperta al traffico martedì 4 agosto, alle 11 la Sp 31 bis “Bregnano-Ceriano”.

Nasce la Sp 31 bis

La strada è una delle opere connesse alla realizzazione del tracciato di Pedemontana. In particolare la Sp 31 bis è collegata alla costruzione del tracciato B1 dell’autostrada che unisce la A9 Milano-Como a Lomazzo fino allo svincolo di interconnessione con la tratta B2 a Lentate sul Seveso.

La nuova arteria, realizzata appunto da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. come previsto nella convenzione sottoscritta con le Provincie di Como, Varese e Monza Brianza in data 29 settembre 2017, passa ora ufficialmente in gestione all’Amministrazione Provinciale comasca che si occuperà della custodia, vigilanza, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e sicurezza della circolazione della nuova strada.

Alla breve cerimonia d’apertura saranno presenti Fiorenzo Bongiasca, Presidente della Provincia di Como, Bruno Tarantola, dirigente del settore Infrastrutture a rete e puntuali della Provincia di Como, Sergio Galli, posizione organizzativa del servizio che gestirà la nuova strada (manutenzione strade), Luciano Pizzutto, Sindaco di Cermenate, Elena Daddi, Sindaco di Bregnano, Roberto Castelli, Presidente di Pedemontana, Giuseppe Sambo, Direttore Generale di Pedemontana, e Francesco Domanico, Direttore dei Lavori.