Nasce l'Associazione Pasticcerie Lariane, con lo scopo di promuovere il mondo della pasticceria sostenendo la prestigiosa tradizione italiana, abbinata alle più moderne tecniche di elaborazione delle materie prime e alle nuove tendenze di decorazione dei dolci.

Nasce la sezione locale di Como e Lecco di Con.Pa.it, la confederazione Pasticceri Italiani

L’attività si basa sul costante impegno degli associati, presenti su tutto il territorio nazionale, e ha avuto la sua piena espressione locale nella Associazione Pasticcerie Lariane, un convivio che raduna i pasticceri delle due province lariane. Attraverso la propria attività e l’organizzazione di corsi ed eventi, si contribuisce a far crescere sempre più un settore in continua evoluzione attraverso un incessante rinnovamento. I pasticceri delle provincie di Como e di Lecco, esprimendo anche l’intento di far afferire al gruppo il maggior numero di colleghi, si danno appuntamento per la prestigiosa manifestazione "Ristorexpo - L’enogastronomia non sostenibile", dal 5 all’8 marzo a Lariofiere, in viale Resegone d Erba.

Partecipazione a "Ristorexpo"

Una partecipazione già prevista e fortemente voluta nel programma della neonata Associazione Pasticcerie Lariane che prosegue il suo articolato programma di attività associativa nella propria sede presso "Noi genitori Onlus" di Erba. L’importante presenza professionale a Lariofiere, nel proprio stand allestito dalla ditta Cesana Food Innovation, ha il preciso intento di far diventare questa quattro giorni un appuntamento di ospitalità, di conoscenza reciproca e di professionalità. Con questo scopo, verranno allestiti degli spazi espositivi di prodotti e troveranno posto vetrine preparate con torte, mono, mignon in esposizione e torte da degustazione. E poi ancora una caffetteria e il salottino della ospitalità. Un luogo in cui scambiare saluti, opinioni, informazioni e stabilire proficui contatti.

Un corner dimostrativo

Al centro dello stand della Associazione Pasticceri Lariani sarà dato spazio ad un corner dimostrativo denominato Laboratorio Lariano. Completamente attrezzato e con posti a sedere per assistere alle dimostrazioni della durata di una ora circa ciascuna, che i pasticceri associati e non, vorranno tenere all’interno di un nutrito programma giornaliero. Per potere presentare o realizzare in loco un proprio prodotto, occorre iscriversi agli indirizzi indicati in calce. "Vi attendiamo - spiegano gli organizzatori - per vivere e condividere un programma già ricco di eventi e dimostrazioni su temi di dolci storici, pasticceria mignon, torte moderne, pieces di zucchero e cioccolato".

Contatti:

Pasticceria Fuin ref. Paolo Verga 3476539921 info@pasticceriafuin.com

Stefania De Marchi Verga 3383204712 info@pasticceriafuin.com

Pasticceria CIS ref. Lucilla Binda 3408063885

Pasticceria Sartori ref. Giuseppe Colombo giuseppe.colombo@pasticceriasartori.it

Magni PierPaolo 3343900832