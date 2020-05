Nascere ai tempi del coronavirus: la preoccupazione, il tampone e finalmente la gioia

Un parto ai tempi del coronavirus, la preoccupazione spazzata via dalla professionalità del personale dell’ospedale Sant’Anna.

Nascere ai tempi del coronavirus: è nata la piccola Maria Adelaide

La famiglia del consigliere comunale di Montano Lucino Davide Orel gioisce per la nascita di Maria Adelaide. Un periodo turbolento per nascere ma alla fine tutto è andato per il meglio e la gioia è stata ancora più grande.

Le visite di controllo in ospedale con il virus in circolazione pesavano, ma dopo la nascita – avvenuta la notte del 24 aprile – anche la mamma si è tranquillizzata.

La famiglia rivolge un plauso al personale dell’ospedale. “Sono stati tutti molto gentili, dall’uomo all’ingresso alla guardia, e la professionalità e l’organizzazione dei sanitari è stata impeccabile. Per maggiore sicurezza a Martina è stato fatto il tampone durante l’ultima visita, anche in assenza di sintomi”.

