Nascondeva 23 grammi di hashish in auto: 21enne multato

Nascondeva 23 grammi di hashish in auto: multato 21enne residente a Tavernerio. L'intervento della Polizia di Stato è stato fatto stanotte durante un servizio di controllo del territorio.

Il giovane è stato notato in via Foscolo

Nel corso dell’accurato e attento svolgimento del servizio di controllo del territorio, una volante della Questura di Como, in Via Foscolo, ha notato il giovane, nato a Rimini ma residente a Tavernerio, seduto su un marciapiede, invadendo la sede stradale. I poliziotti hanno proceduto al controllo dei documenti e si sono accorti fin da subito che emanava un forte odore di hashish, che il giovane ha giustificato ammettendo di aver terminato qualche istante prima una sigaretta artigianale. Ma da un controllo più accurato della sua auto, parcheggiata poco distante, gli agenti hanno rinvenuto, nel cassetto porta oggetti, un pacchetto di sigarette contenente 23 grammi di hashish.

Accompagnato in Questura sul conto del 21enne sono emersi i suoi precedenti di polizia e le segnalazioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sanzionato nuovamente per il possesso della sostanza appena rinvenuta.