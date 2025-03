Nascondeva cocaina, denaro e un coltello nella sua auto: 39enne arrestato

Dormiva in auto, in stato alterato dalla droga: gli agenti gli trovano 80 grammi di cocaina, contanti e un coltello. Il 39enne, nato a Lecco ma residente a Pusiano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Como ieri notte per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Droga nascosta sotto il seggiolino

Gli agenti, nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13, hanno tratto in arresto David Defilippi e verificato che l'uomo aveva precedenti penali e di polizia a suo carico. Il 39enne stato altresì denunciato in stato di libertà per possesso illegale di armi.

Una volante dell’U.P.G.S.P. di Como, verso l’una e mezza di questa notte, ha notato, ferma sul ciglio della strada che costeggia piazza del Popolo a Como, un grosso suv nero con lo sportello lato guida spalancato. Gli agenti, una volta avvicinatisi al veicolo, hanno immediatamente costatato che l’unico occupante stava dormendo.

All’avvicinarsi dei poliziotti, l’uomo ha avuto un sussulto svegliandosi all’improvviso e in modo repentino ha approcciato gli agenti con frasi sconnesse e con un marcato vigore, facendo così intuire ai poliziotti che il suo comportamento fosse dovuto a qualche alterazione psicofisica.

L’uomo è stato quindi identificato tramite i documenti personali risultando incensurato, i poliziotti hanno dunque proceduto a ispezionare sia il 39enne sia il veicolo in suo possesso, trovando, nascosto dietro al seggiolino per bambini istallato sul sedile posteriore dell’auto, un sacchetto di cellophane contenente circa 80 grammi di cocaina. Ma non solo, perché nel cassetto portaoggetti del cruscotto erano nascosti denaro contante e un coltello tecnico lungo circa 18 centimetri.

Aveva cambiato cognome

Defilippi è stato quindi portato in Questura e, dagli ulteriori sviluppi dattiloscopici, è emerso che in tempi recenti aveva chiesto e ottenuto il cambio del suo cognome e che, sul conto del precedente dato anagrafico, gravava una lunga serie di condanne e precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, le armi, la pubblica amministrazione e segnalazioni per possesso di droga.

Per l’insieme di tutti gli elementi raccolti, l’uomo è quindi stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato in stato di libertà per possesso illegale di armi.

Avvertito dell’arresto e delle attività svolte, il Pubblico Ministero di turno ha disposto che il 39enne venisse accompagnato presso la Casa Circondariale di Como.