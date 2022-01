Ora sono al Bassone

I militari della Stazione Carabinieri di Lomazzo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato tre cittadini comaschi rispettivamente classe 1991, 1989 e 1992, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nascondevano 10 chili di marijuana e 5 chili di hashish in garage: arrestati tre spacciatori

Il tutto è accaduto a Bregnano, dove i militari della Stazione Carabinieri di Lomazzo, dopo una mirata attività info-investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in area urbana, hanno proceduto a immediato controllo dei tre rei che si erano introdotti all’interno di un garage, dove hanno trovato circa 10 chili di marijuana suddivisi in 10 confezioni e circa 5 chili di hashish suddivisi in 35 panetti, occultati all’interno di un borsone (riposti dietro ad alcuni sacchi di pattumiera). Le operazioni si sono concluse con il sequestro della droga e l’arresto dei tre comaschi che sono stati portati al carcere Bassone di Como, in attesa di giudizio di convalida.