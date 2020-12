Natale 2020, gli Amici di monsignor Pirovano al fianco di Marituba: arrivano i messaggi dei bambini

In questi giorni, nell’ambito del progetto di adozione a distanza dell’Associazione Amici di monsignor Aristide Pirovano di Erba, promosso in collaborazione con i Poveri Servi della Divina Provvidenza dell’Opera Don Calabria, madrine e padrini dei bambini di Marituba (Brasile) stanno ricevendo un messaggio augurale del proprio figlioccio o figlioccia (con relativa fotografia) e un documentato aggiornamento della situazione, curato dalla responsabile suor Letícia Souza de Lima e arricchito dalle testimonianze di insegnanti, operatori, di uno studente e di una famiglia.

L’invito degli Amici di monsignor Pirovano: rinnovare il proprio impegno

A fronte dell’emergenza sanitaria in corso, quest’anno l’Associazione non potrà incontrare soci e simpatizzanti nel tradizionale convivio prenatalizio. Cogliendo l’occasione dei messaggi giunti da Marituba, però, gli Amici di monsignor Pirovano desiderano invitare tutti i genitori adottivi a rinnovare il proprio impegno anche per il 2021, incoraggiando familiari, amici e conoscenti a fare altrettanto.

È possibile sottoscrivere un’adozione a distanza con un versamento annuale di 372 euro (anche in due rate semestrali) sul ccp n. 22965461, oppure sull’Iban IT88A0832951270000000202956 (Banca di Credito Cooperativo, Filiale di Erba). L’importo permette di sostenere economicamente un anno di vitto, igiene, istruzione e cure sanitarie del proprio figlioccio.

Con questo progetto, nato nel 1997, l’Associazione vuole mantenere viva la missione di Aristide Pirovano, che con le sue innumerevoli iniziative ha trasformato la comunità di Marituba, vero e proprio lazzaretto negli anni Sessanta, in un “miracolo dell’amore”.

Natale 202o, ancora più vicini a Marituba con un “Regalo solidale”

Inoltre, in occasione del Santo Natale, gli Amici di monsignor Pirovano propongono di ribadire, con ancora più entusiasmo, la vicinanza alla comunità di Marituba, grazie a un “Regalo solidale”. Donando una somma a scelta, soci e simpatizzanti potranno contribuire alla gestione quotidiana delle famiglie brasiliane, oppure l’impegno educativo di bambini e ragazzi. Tre le possibilità per sostenere la missione dell’Associazione:

20 euro: acquisto di una divisa scolastica

acquisto di una divisa scolastica 30 euro: acquisto di libri e quaderni per uno studente

acquisto di libri e quaderni per uno studente 50 euro: acquisto di una “cesta basica”, con generi di prima necessità per un mese per una famiglia di 4 persone

Si può versare l’importo desiderato sull’Iban IT88A0832951270000000202956 (Banca di Credito Cooperativo, Filiale di Erba), intestato all’Ass. “Amici Mons. Aristide Pirovano”, con la causale “Regalo solidale Natale 2020”.

Martina Sangalli