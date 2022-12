Natale in Piazza con associazioni e parrocchia

Natale in Piazza invita tutti all'iniziativa in programma per la giornata di domani, giovedì 8 dicembre, a Olgiate Comasco.

Natale in Piazza, evento per tutti

L'appuntamento, previsto nell'ambito dell'ampio cartello di proposte del "Bianco Natale" organizzato da Comune associazioni olgiatesi, avrà come cornice la piazza della chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano. Dalle 9 alle 19.30, stand con prelibatezze da gustare, oggettistica varia e animazioni. Nel pomeriggio, spazio a laboratori per bimbi e ragazzi. Nella mattinata dell'8 dicembre anche la possibilità di gustare trippa e zuppa d'orzo, grazie al servizio d'asporto in funzione dalle 11.30 alle 12,.30.Il ricavato contribuirà al sostegno delle iniziative giovanile dell'oratorio e al sostentamento offerto dalle associazioni alle persone bisognose.

Porte aperte all'oratorio che non c'è

L'oratorio che non c'è - così è definito lo spazio alternativo in attesa della riqualificazione degli spazi parrocchiali dedicati ai piccoli e ai giovani - sarà aperto con caffè, cioccolata, té, dolci e la partecipazione dei ragazzi della Mistagogia. Inoltre, alle 20.30 la celebrazione della messa nella festività dell'Immacolata, con canto dell'Akathistos nella chiesa di Somaino.

Sinergia tra associazioni

Il Natale in Piazza è una manifestazione condivisa dal mondo del volontariato olgiatese e non solo. oratorio San Giovanni Bosco, Gruppo Alpini, Vespa Club Olgiate Comasco, Auser, Volagorà, Pero loco olgiatese, Avis, Telethon, Armonia di fili, Laboratorio di arte dipingere la ceramica e acquerello, Sos, Dialogo, Cicreo, Corpo musicale olgiatese, Comitato Maria Letizia Verga.