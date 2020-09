Nato prematuro. Il suo cuoricino ha lottato per sei mesi, purtroppo poi si è arreso.

Nato prematuro 176 palloncini per l’addio al piccolo Lyam

Erano in tanti, sopratutto giovani, a dargli l’ultimo saluto e per farlo hanno liberato in cielo 176 palloncini. 176 come i giorni in cui ha vissuto. Questa è la storia, purtroppo breve, di Lyam, nato prematuro alla ventisettesima settimana, sei mesi fa. Il piccino, frutto della storia d’amore delle sue due giovani mamme, Manuela ed Emily, una coppia proveniente dal sud ma che da qualche anno vive stabilmente a Solbiate con Cagno, non ce l’ha fatta. Martedì 8 settembre il suo cuoricino ha cessato di battere.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 12 settembre 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui