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Maxi sequestro patrimoniale nell’ambito delle indagini sulla locale di ‘ndrangheta di Erba e Canzo. La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento finalizzato alla confisca di beni per oltre un milione di euro nei confronti di tre italiani di 51, 55 e 59 anni, ritenuti esponenti di spicco dell’organizzazione.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, su richiesta congiunta dei Questori di Milano e Como e del Procuratore di Milano.

L’inchiesta “Hocus Pocus” e i sequestri

I tre, pluripregiudicati coinvolti nell’indagine “Hocus Pocus”, erano stati arrestati a vario titolo per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, usura, reati tributari e intestazione fittizia di beni, con aggravanti legate al metodo mafioso. Gli agenti della Questura di Como hanno sequestrato al 51enne disponibilità finanziarie e tutte le quote di una società immobiliare con proprietà a Turate, Rho, Gorla Minore e Rosarno, per oltre 320mila euro.

Sempre la Questura di Como è intervenuta nei confronti del 55enne, sequestrando rapporti finanziari suoi e dei familiari per circa 150mila euro. Il Tribunale ha inoltre rilevato acquisti con risorse non adeguatamente giustificate relativi a due immobili e un terreno a Uboldo, intestati ai familiari.

La Divisione Anticrimine della Questura di Milano ha invece sequestrato al 59enne due immobili a Seregno e Ponsacco e disponibilità bancarie, per circa 600mila euro. L’operazione patrimoniale rappresenta un ulteriore sviluppo dell’inchiesta “Hocus Pocus”. Dopo gli arresti, l’attenzione degli investigatori si concentra sui patrimoni riconducibili ai soggetti coinvolti e sulla provenienza delle risorse utilizzate per acquisirli.