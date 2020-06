‘Ndrangheta Cantù ecco chi sono gli arrestati

‘Ndragheta Cantù ecco chi sono gli arrestati.

(Nella foto di copertina due degli arrestati, Umberto e Carmelo Cristello)

‘Ndrangheta Cantù: tutti i nomi degli arrestati

Nelle prime ore di oggi, giovedì 11 giugno 2020, i militari dei Comandi Provinciali di Monza Brianza e Como, col supporto di quelli dei Reparti territorialmente competenti, dei Nuclei Cinofili di Casatenovo (LC), Orio al Serio (BG) e Pesaro (PU) nonché del 2° Nucleo Elicotteri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano – nei confronti di 22 soggetti, di cui 21 italiani e un serbo (16 misure di custodia cautelare in carcere, 4 agli arresti domiciliari, 2 obbligo di dimora).

In carcere

Sono finiti in carcere Umberto Cristello, nato a Mileto il 15.01.1967 e residente a Seregno; Carmelo Cristello, nato a Vibo Valentia il 29.09.1972 e residente a Cabiate; Luca Vacca, nato a Carbonia il 25.02.1983 e residente a Mariano Comense; Daniele Scolari, nato a Como il 16.09.1987 e residente a Misinto ma di fatto domiciliato in Mariano Comense; Igor Caldirola, nato a Giussano il 26.01.1995, residente a Seregno ma di fatto domiciliato in Giussano; Nicola Ciccia, nato a Vibo Valentia il 13.07.1984, residente a Mileto ma domiciliato a Carate Brianza; Luigi Manno, nato a Napoli il 19.07.1985 e residente a Como; Zihnija Alimanovic, nato in Slovenia il 01.01.1959 e domiciliato in Camino de las Canadas; Antonio Apa, nato a Vibo Valentia il 26.12.1980 e residente a Seregno; Domenico Andrea Favasuli, nato a Melito di Porto Salvo il 25.09.1983, residente a Casignana; Andrea Foti, nato a Vibo Valentia il 23.09.1984 e residente a Mariano Comense; Leonardo Sganga, nato a Melito di Porto Salvo il 16.10.1989 e residente a Bianco; Massimiliano Tagliabue, nato a Mariano Comense il 10.02.1969 a Mariano e residente a Cabiate; Marcello Crivaro, nato a Belvedere di Spinello il 18.05.1970 e residente a Beregazzo con Figliaro; Simone Di Noto, nato a Carate Brianza il 04.03.1979 e residente a Giussano; Virgilio Malacrinò, nato a Giussano il 7.3.1978 e residente a Cesano Maderno ma di fatto domiciliato in Seregno.

Agli arresti domiciliari

Sono agli arresti domiciliari invece: Samuele Mattia Caldirola, nato a Bollate l’11.06.1991 e residente a Seregno; Jessica Santambrogio, nata a Carate Brianza il 9.12.1996 e residente a Desio; Manuel Mariani, nato a Mariano Comense il 30.01.1990 e qui residente; Andrea Ternullo, nato a Carate Brianza il 20.02.1989 e residente a Verano Brianza.

Obbligo di dimora

E’ stato disposto l’obbligo di dimora invece per Claudio D’Ambrosio, nato a Monza il 24.09.1961 e residente a Desio, e ad Andrea Antonio Tornicchio, nato a Crotone il 27.06.1973 e residente a Missaglia.