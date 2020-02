“Negozi e scuole chiuse”: la fake-ordinanza che gira nel Comasco

Dopo l’allarme Coronavirus di questi giorni, sta circolando oggi, sabato 22 febbraio 2020, nei gruppi WhatsApp e sui social il testo ritoccato dell’ordinanza regionale emanata per i Comuni del lodigiano: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano a seguito dei contagi registrati nelle ultime ore. Al posto dei veri Comuni coinvolti sono però stati inseriti varie città del Comasco, creando allarme e panico tra i cittadini.

A denunciarlo sono gli stessi sindaci tra cui Fabio Bulgheroni di Casnate con Bernate e Simone Moretti di Olgiate Comasco ma anche l’amministrazione di Turate. Proprio quest’ultimo, pubblicando su Facebook il finto documento, commenta:

“Sta circolando questo scritto tramite i SOCIAL e WAPP che è una BUFALA.

È Vergognoso ed è un vero e proprio sciacallaggio che si mettano in giro queste simil ordinanze per creare ulteriore allarmismo. I Sindaci dei Comuni nominati stanno già provvedendo con le Denunce contro ignoti. Anche la Prefettura è stata avvisata è solo da loro arriveranno eventuali comunicazioni ufficiali. Per favore se ricevete anche voi via WAPP questo scritto mandate al mittente questo chiarimento. Grazie”.