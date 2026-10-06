Nel box di casa nascondeva una pistola con matricola abrasa: arrestato

Nel box della sua abitazione aveva una pistola nascosta con matricola parzialmente abrasa e un caricatore con dieci cartucce, oltre che altre dieci cartucce dello stesso calibro custodite in una busta di plastica trasparente.

L’arresto dei Carabinieri

Si tratta di un 23enne di origine romena domiciliato a Vertemate con Minoprio, arrestato nella giornata di ieri, lunedì 5 ottobre, dai Carabinieri della Stazione di Lomazzo per detenzioni di armi clandestine.

L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’attività delegata dall’Autorità Giudiziaria di Como. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto nel box della sua abitazione, occultata all’interno di una borsa frigo, una pistola Bernardelli modello 60, calibro .22 L.R., con matricola parzialmente abrasa e caricatore contenente dieci cartucce.

La perquisizione e il sequestro

Le ricerche hanno consentito di rinvenire ulteriori dieci cartucce dello stesso calibro, custodite in un contenitore di plastica trasparente, tre bilancini di precisione, il tutto sottoposto a sequestro penale.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Lomazzo, in attesa di giudizio direttissimo previsto per la giornata di oggi.