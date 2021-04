I militari della Stazione Carabinieri di Cermenate hanno tratto in arresto, in flagranza di reato un cittadino italiano P.D., classe 1997, domiciliato a Lazzate, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’auto aveva hashish, marijuana e cocaina: arrestato a Bregnano

Il tutto è accaduto nella giornata di ieri, quando i militari della locale Stazione Carabinieri, a Bregnano, in via Italia, hanno proceduto al controllo dell’auto del giovane, notando il suo fare nervoso e agitato. L’acume investigativo dei militari ha portato ad approfondire il controllo: dapprima rinvenuti nel borsello del fermato 99 grammi di hashish, sotto il sedile anteriore veniva poi scoperto un sacchetto in cellophane contenente 557 grammi di marijuana e un sacchettino di plastic contenente 0,65 gr di cocaina. Il tutto per un totale di 656,65 grammi di sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione nella sua abitazione, ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione che è stato sequestrato, unitamente alla sostanza stupefacente. Le operazioni, dunque, si sono concluse con il sequestro della droga e l’arresto del cittadino italiano che è stato portato alla casa circondariale di Como, in attesa di giudizio di convalida.