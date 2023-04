Massimo sforzo per liberare i boschi dagli spacciatori di droga nell'Olgiatese.

Nell'Olgiatese operazioni per liberare i boschi dagli spacciatori

Carabinieri in azione anche nel giorno di Pasqua: i militari della Stazione di Olgiate hanno perlustrato in particolare la zona di Baragiola, da anni «calpestata» dal mercato di chi vende e chi acquista sostanze stupefacenti. Un intervento con duplice finalità. In primis, necessaria opera di monitoraggio e ricerca di eventuale presenza di persone dedite allo spaccio e di postazioni per lo scambio illecito. Poi, azione indispensabile anche a livello preventivo. Proprio nella giornata di festa di domenica 9 aprile i Carabinieri hanno individuato alcuni bivacchi abbandonati. Poi, stessa operazione in aree boschive a Binago. Non basta: nel pomeriggio di giovedì 13 aprile altre operazioni a Olgiate, Appiano Gentile, Locate Varesino e Guanzate: servizio straordinario di controllo in ambito boschivo.

