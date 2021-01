Netweek dona oltre 70.000 pasti al Banco Alimentare

70.000 volte grazie!

Grazie ai nostri lettori che, con le loro splendide letterine a Babbo Natale e a Santa Lucia ci hanno permesso di aiutare Banco Alimentare nell’attività svolta giorno dopo giorno. E grazie ai nostri partner che hanno sostenuto il progetto.

Il 2020 è stato complicato, inaspettato e, sicuramente, diverso. La pandemia ha allontanato le persone, riducendo al minimo la socialità. I fragili e i bisognosi sono aumentati così come le famiglie in difficoltà economica. E, anche il nostro gruppo editoriale Netweek (di cui fanno parte il Giornale di Cantù, il Giornale di Erba e il Giornale di Olgiate), ha deciso di fare un’azione concreta.

Attraverso le iniziative Caro Babbo Natale vorrei e Cara Santa Lucia vorrei abbiamo donato oltre 70.000 pasti* destinati alle persone più bisognose tramite Banco Alimentare.

Sono stati tantissimi i lettori che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato, ma non solo, anche politici nazionali e locali, sindaci, rappresentanti del mondo dello sport, dell’associazionismo e della cultura, e via dicendo. Alcune storie ci hanno fatto sognare.

Splendide letterine protagoniste per settimane di un’apposita sezione all’interno dei nostri settimanali e che resteranno visibili sui siti www.carobabbonatalevorrei.it e www.carasantaluciavorrei.it.

“I progetti “Caro Babbo Natale vorrei e Cara Santa Lucia vorrei” sono nati per dare un contributo immediato in questo momento di grande emergenza che il nostro Paese sta vivendo – sottolinea Alessio Laurenzano, Ad Netweek -. Per ripartire crediamo sia necessario in primis riconoscere a tutti una vita dignitosa che inizia proprio dal soddisfacimento dei bisogni primari come quello di un pasto caldo. Abbiamo ricevuto molte lettere e il pensiero che un gesto cosi semplice e antico abbia potuto contribuire a regalare un sorriso a molte persone in difficoltà, ci ha reso davvero orgogliosi. Continueremo a collaborare con Banco Alimentare e a combattere la lotta allo spreco e alla povertà”.

Ora guardiamo al 2021, con il giusto ottimismo per ripartire. Senza dimenticare però, quello che ha significato il 2020, quello che ci ha insegnato. Nonostante tutto la solidarietà è in ognuno di noi. Per questo non dobbiamo dimenticare, ma continuare su questi binari.

Per renderci migliori, per essere migliori.

*1 pasto equivalente corrisponde a 500gr di alimenti secondo la stima adottata dalla European Food Banks Federation.