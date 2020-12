Neve nell’Olgiatese disagi agli ingressi delle scuole. Albero caduto a San Fermo FOTO

Questa mattina, venerdì 4 dicembre 2020, la neve è caduta anche su Olgiate Comasco, dove ci sono stati segnalati alcuni disagi.

Neve a Olgiate Comasco segnalati disagi agli ingressi delle scuole

In particolare alcune criticità, con necessità di una maggiore pulizia, si registrano all’ingresso delle scuole, sulle scalinate e nei vialetti che portano all’interno.

Qui l’entrata dell’asilo nido comunale.

Ecco invece l’ingresso della scuola materna di via Roncoroni.

Questa è la scalinata della scuola primaria di via San Gerardo.

Albero caduto a San Fermo

A causa della neve si segnala anche un albero caduto a San Fermo della Battaglia, in via D’Annunzio (nella foto in copertina). Protezione Civile al lavoro per la messa in sicurezza.

A Solbiate circolazione in tilt

Intorno alle 12.40 si segnala la circolazione bloccata da mezzi pesanti a Solbiate. Risultano esserci anche anche alcune ambulanze bloccate sulla strada a causa dei tir.

Qui Guanzate

Nel parcheggio della scuola elementare ci segnalano degli alberti caduti dei rami, uno di questi è andato a finire su un mezzo.