Neve e disagi: una pianta cade in strada a Cantù, ad Albavilla un'auto si ribalta

Il maltempo

Sono stati 20 gli interventi dei Vigili del fuoco nella giornata di ieri.

Nella giornata di ieri, mercoledì 8 dicembre 2021, la nevicata ha provato alcuni disagi con i Vigili del fuoco che hanno dovuto fare circa 20 interventi.

Neve e disagi: una pianta cade in strada a Cantù, ad Albavilla un'auto ribaltata

L'episodio è avvenuto in via Rienti, a Cantù. I pompieri sono dovuti intervenire per un taglio pianta sulla strada. Ad Albavilla invece, in via Partigiana, un'auto si è ribaltata. Per fortuna non si segnalano feriti.