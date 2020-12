Neve e strani “incontri” sulla strada statale

Neve abbondante, che piano piano si sta sciogliendo sotto la pioggia degli ultimi giorni: sulle strade di Olgiate Comasco strani “incontri”.

Neve e insolite immagini

All’attraversamento tra via San Gerardo e la strada statale 342 Briantea, sulle strisce pedonali, dopo la nevicata resta lo strano effetto impresso sulle strisce pedonali da una tuta abbandonata sull’asfalto. Una sorta di sagoma umana. Qualche decina di metri più avanti, in via Roma, uno dei dissuasori posizionati per delimitare le nuove rotatorie è finito invece sul marciapiede.

Parcheggi in parte occupati dalla neve

Dopo i disagi e le richieste di intervento segnalati nella giornata di venerdì e anche sabato, successivamente alla nevicata, rimane qualche parcheggio “occupato” da cumuli di neve. Situazione identica sulle strisce pedonali in via Luraschi, nei pressi della vicina scuola primaria.