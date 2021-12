Nevicata (per il momento) più leggera del previsto

Olgiate Comasco

Resta valido l’appello del Comune alla collaborazione da parte dei cittadini, non essendo possibile garantire il passaggio dello spazzaneve su tutte le vie.

Nevicata più leggera del previsto, almeno sino a metà mattina: strade sostanzialmente senza disagi a Olgiate Comasco.

Nevicata, l’appello del Comune

Nei giorni scorsi, come anticipato dal Giornale di Olgiate, il Comune aveva fatto presente le difficoltà nell’approntare il servizio di sgombero della neve da strade e marciapiedi. Non tutte le vie saranno spalate, in caso di abbondante nevicata. Il problema? Meno mezzi disponibili, malgrado il Comune abbia stanziato circa 55.000 euro. Da qui l’appello ai cittadini affinché ognuno faccia la sua parte, collaborando ed evitando lamentele.

Strade a sud non prioritarie

Tra le decisioni prese dal sindaco Simone Moretti insieme all’assessore Flavio Boninsegna e agli uffici, quella di concentrare gli sforzi sulle strade a maggior percorrenza e nella zona a nord di Olgiate. Non prioritaria, invece, la zona a sud, a partire da tutta una serie di strade laterali a via Milano. In questo momento le strade sono comunque percorribili, data la minore intensità della nevicata rispetto a quanto si temeva dalle previsioni meteo.