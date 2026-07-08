Un intervento particolare ha visto protagonisti nella serata di ieri i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canzo per soccorrere un Nibbio in difficoltà nell’area del lago del Segrino.

Nibbio in difficoltà al Lago del Segrino soccorso dai Vigili del Fuoco

Attorno alle 21.30 i pompieri hanno recuperato il rapace, che era probabilmente ferito e in difficoltà e lo hanno successivamente consegnato agli agenti della Polizia Provinciale arrivati in supporto.

L’animale è stato infine sottoposto ad una visita veterinaria per capire quale fosse la sua condizione e valutare se fossero necessarie cure specifiche.