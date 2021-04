Nichel oltre la norma nell’acqua: il Comune di Mariano Comense chiude le fontanelle nel parco di Porta Spinola.

Nichel nell’acqua: fontanelle chiuse nel parco di Porta Spinola

La scelta si è resa necessaria dopo le ultime analisi realizzate su alcuni campioni d’acqua, che hanno evidenziato la presenza di nichel oltre i valori normali. Le analisi sono state effettuate da Ats Insubria, che ha subito poi avvertito il Comune in merito all’esito delle analisi e a una concentrazione di nichel al di là della norma, tanto da pregiudicare la potabilità dell’acqua del parco marianese. Dopo la scoperta, il primo cittadino Giovanni Alberti si è attivato e ha emesso un’apposita ordinanza per la chiusura delle fontanelle al parco di Porta Spinola in attesa che il problema venga risolto.

