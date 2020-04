Nicola Molteni: “Per tornare presto a vivere i nostri territori, serve restare a casa anche a Pasqua” VIDEO

Molteni: “Serve restare a casa a Pasqua”

“Sono qui a casa con la mia bimba, come tutti i cittadini canturini, comaschi, lombardi e italiani. Vi chiedo ancora uno sforzo, rimanete a casa anche in questo periodo di Pasqua e Pasquetta”. A dirlo è il canturino Nicola Molteni, ex sottosegretario al Ministero dell’interno.

Gli auguri e i ringraziamenti

“Auguri di buona Pasqua a tutti voi, in particolare a medici, infermieri e al personale sanitario degli ospedali italiani, lombardi, comaschi e al personale sanitario dell’ospedale di Cantù. I nostri eroi che hanno dimostrato grande senso del dovere e senso di responsabilità nei confronti del paese”.