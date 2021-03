Nido comunale di Erba: iscrizioni aperte per il 2021/2022 sino al 15 maggio

Nido comunale Magolibero: iscrizioni aperte per il 2021/2022 sino al 15 maggio.

“In questo momenti i bimbi iscritti sono 58 – spiega la coordinatrice del nido – Da lunedì, ovvero dalla chiusura per il passaggio in zona rossa, abbiamo preparato attività per i nostri bimbi per tre settimane. Per noi è fondamentale coinvolgere le famiglie, il servizio è anche per loro. Lunedì mattina, attraverso un questionario, abbiamo raccolto le prime impressioni. Ricordiamo che le iscrizioni quest’anno sono esclusivamente online, anche per coloro che desiderano rinnovare il servizio la procedura non è più cartacea”.

L’iscrizione online potrà essere effettuata collegandosi al link http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200156 fino al 15 maggio 2021 e per la compilazione l’ufficio Servizi Sociali è disponibile al numero 031/615540 durante gli orari di ufficio.

