Nido di vespe all'asilo di via Diaz: intervengono i Vigili del fuoco

Intervento tecnico urgente quest'oggi, mercoledì 27 settembre 2023, per i Vigili del fuoco del distaccamento di Erba che sono intervenuti in città, nello specifico in via Diaz, per rimuovere un nido di vespe nei pressi dell'asilo.

Un intervento già richiesto

L'intervento di rimozione del nido era però richiesta già nota al Comune di Erba. Infatti, già lo scorso anno erano arrivate le prime segnalazioni. Tuttavia l'intervento è stato attuato solo nel primo pomeriggio di oggi, quando i pompieri hanno utilizzato l'insetticida per scongiurare eventuali attacchi da parte dello sciame nei confronti dei passanti, ma anche e soprattutto nei confronti dei bambini dell'asilo.

L'operazione si è conclusa poco dopo le 15.30.