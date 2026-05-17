Niente finanziamenti per il ponte

Inverigo, ponte della ferrovia di via Monte Barro non arrivano i finanziamenti: ancora non c’è l’ufficialità, ma le sensazioni non sembrano essere positive.

Domanda al ministero

Facciamo un passo indietro: la questione aveva creato discussioni lo scorso settembre, nel corso di un Consiglio comunale in cui si era discusso della variazione al bilancio di previsione legata ai fondi per la realizzazione del ponte ferroviario. L’Amministrazione aveva stanziato 252mila euro, ma la cifra è stata poi tolta dal bilancio, visto che era stata colta l’occasione di partecipare ad un bando che finanziava proprio il restauro dei ponti. L’Amministrazione dunque ha fatto domanda al Ministero, ma la risposta non sembra essere positiva.

Intervento con fondi comunali

“Ancora non c’è ufficialità, ma probabilmente dovremo fare i conti con la nostra economia”, sottolinea il sindaco Francesco Vincenzi.

Da tempo si parla di un intervento, che prevede anche un cambio di portata, in particolare il divieto di transito ai veicoli superiori alle 12 tonnellate. Resterà da capire ora quali fondi dovranno essere utilizzati per i lavori, che a questo punto potrebbero essere realizzati nel 2027.