Nipoti di Babbo Natale, insieme si regala un sorriso agli anziani nelle case di riposo

Un dono di cuore per gli anziani ospiti delle case di riposo insieme all’associazione "Un Sorriso in Più".

L’iniziativa "Nipoti di Babbo Natale" è arrivata, quest’anno, alla sua sesta edizione coinvolgendo migliaia di persone che non vedono l’ora di realizzare i desideri degli anziani. Un moto spontaneo che inorgoglisce Laura Bricola, referente di "Un Sorriso in Più": "Anno dopo anno continuiamo a commuoverci leggendo i desideri degli anziani, a volte molto semplici, altre volte più particolari e sorprendenti, che raccontano emozioni, ricordi, valori, sogni custoditi nel cuore per una vita intera". Per diventare nipoti di Babbo Natale bisognerà aspettare fino al 15 novembre, quando grazie al sito www.nipotidibabbonatale.it i desideri verranno affidati alla rete e potranno essere selezionati e realizzati. L’aspetto più intrigante della realizzazione di un desiderio è la possibilità di scoprire l’anziano e l’opportunità di vivere un’amicizia speciale. Durante le cinque edizioni del progetto, sono stati realizzati 25.241 desideri, coinvolte 530 case di riposo di 18 regioni italiane. Le residenze per anziani possono ancora iscriversi a "Nipoti di Babbo Natale" e vivere un momento di magia, gioia e solidarietà. A oggi, gli anziani aspettano i nipoti di Babbo Natale in 300 case di riposo italiane. "Un Sorriso in Più" offre alle residenze che aderiscono al progetto accompagnamento e supervisione affinché si possa realizzare appieno il potenziale di questa straordinaria opportunità, prendendosi cura degli anziani e dei nipoti, ma anche delle famiglie e degli operatori. Le aziende che decidono di diventare partner del progetto, invece, esercitano la propria responsabilità sociale d’impresa, si prendono cura della propria comunità, migliorano il clima aziendale, colgono un’occasione nuova per dare visibilità alla propria identità sociale. «Un Sorriso in Più» invita tutti a sostenere l’iniziativa: "Chiunque può fare una donazione e assicurarsi che il progetto continui a prendere vita ogni anni raggiungendo sempre più anziani. si può donare all’indirizzo internet https://www.unsorrisoinpiu.it/fai-una-donazione. Grazie di cuore!".