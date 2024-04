"No all'ennesimo consumo di suolo": il Circolo Ilaria Alpi protesta per il nuovo parcheggio

Nuovo parcheggio nella frazione di Saruggia, ad Albavilla: dopo l'annuncio del sindaco Giuliana Castelnuovo, protesta del Circolo Ambiente Ilaria Alpi.

"No all'ennesimo consumo di suolo sul nostro territorio: è già pesantemente cementificato!"

Risale ai giorni scorsi l'annuncio del sindaco che è stata deliberata in Giunta una variante puntuale del Pgt formulando richiesta di cessione di un’area di circa 1.530 metri quadri (nella foto) per la realizzazione di un parcheggio a Saruggia, che avrà trenta posti auto. Il Circolo Ambiente Ilaria Alpi, per bocca del presidente Roberto Fumagalli, ha criticato il progetto:

"Un altro bellissimo prato verrà cancellato per far posto a un parcheggio! E' l'ennesimo consumo di suolo nel nostro territorio, già pesantemente cementificato. E' quanto succede ad Albavilla, dove l'Amministrazione comunale, in scadenza, sarebbe intenzionata a introdurre una variante al piano di governo del territorio (PGT) per trasformare un prato verde di circa 1.500 metri quadrati in un parcheggio a ridosso della frazione di Saruggia. Come ambientalisti vogliamo lanciare il nostro grido contro questo ennesimo consumo di suolo e cementificazione. Ricordiamo che il suolo verde - anche relativamente piccolo - ha importanti funzioni ambientali: è un'importante risorsa per la biodiversità, assorbe l'anidride carbonica (responsabile dell'effetto serra), riduce le cosiddette 'isole di calore', ovvero le temperature torride estive. Tutto questo grazie a un prato. Con il parcheggio avremo invece solo asfalto, calore e inquinamento! Pensare a risolvere i problemi di viabilità con un parcheggio per 30 auto è un modo vecchio e sbagliato di gestire il territorio. Evidentemente l'Amministrazione comunale di Albavilla non sa progettare altro che parcheggi!".

La replica del sindaco

Castelnuovo, interpellata a seguito delle proteste, ha specificato: