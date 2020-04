“Noi combattiamo contro le fake news sul Coronavirus”

Una delle tantissime conseguenze negative del Coronavirus, dal punto di vista della comunicazione, è la diffusione delle cosiddette “fake news”; dall’inizio della pandemia, su siti e social continuano a circolare molte false notizie che non fanno altro che scatenare panico, aumentare la paura e l’incomprensione nelle persone. Per combattere tutto questo, un gruppo di giovanissimi studenti comaschi – sono tutti under 20 – ha ideato Salvagente.info, una piattaforma di informazione per dare informazione.

Salvagente.info, la piattaforma contro le fake news sul Coronavirus

Gli studenti della scuola superiore I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como, insieme ad alcuni docenti, hanno messo in campo tutte le loro conoscenze informatiche e hanno dato vita a questa piattaforma, che raccoglie al suo interno articoli da fonti ministeriali o giornalistiche attendibili, contenuti multimediali, numeri utili, consigli sulla gestione dell’emergenza e per la prevenzione; tutto quello che riguarda l’Emergenza Coronavirus, sempre verificato.

“Salvagente.info è nata per rispondere ad un’esigenza che in questo momento si sta verificando; leggevamo infatti molte fake news relative all’emergenza che stiamo affrontando e per questo abbiamo pensato di realizzare con un nostro docente una piattaforma che potesse racchiudere articoli e contenuti verificati, per consentire al lettore – in modo assolutamente gratuito – di accedere a notizie vere” ha spiegato Matteo Antonoli, leader del gruppo.

I servizi offerti

La piattaforma ha una veste grafica molto semplice e intuitiva ma allo stesso tempo completa. “La sua semplicità d’uso favorisce un approccio intuitivo anche a chi è meno esperto nella navigazione sul web, dettaglio che ci permette di raggiungere chiunque sia dotato di connessione internet, senza alcun target di età” continua Matteo.

Oltre alle notizie, Salvagente.info offre due servizi: un aggiornamento costante su tutte le novità destinate ai nostri connazionali che in questo momento si trovano all’Estero e desiderano rientrare in Italia, ed un supporto in materia fiscale per poter comprendere al

meglio le norme relative all’emergenza Coronavirus.

“Abbiamo infatti stretto una collaborazione con Antonella Girardi (tributarista e assessore alla pubblica istruzione e servizi sociali del Comune di Casnate con Bernate), la quale sarà a disposizione di privati e imprenditori per un consulto, a titolo sempre gratuito”.

Il gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro è composto oltre che dai docenti – che hanno supportato l’iniziativa – da ragazzi giovanissimi; sono tutti under 20 e prossimi al diploma.

“Il team di sviluppo era composto da 6 ragazzi e due docenti; Diana Cantaluppi si è dedicata con me alla realizzazione del sito, Giovanni Tessarolo e Davide Tamburrelli si sono occupati della progettazione della nostra applicazione Android, Giulia Riolino ha ricoperto il ruolo di “giornalista interna” per scovare e selezionare dal web tutti i contenuti più consoni ad essere caricati sulla nostra piattaforma, mentre Davide Creati si è preso l’incarico di realizzare alcuni programmi necessari per un ottimale funzionamento della piattaforma. Successivamente si è aggiunto un altro nostro compagno di classe, Emanuele Lodi Rizzini, con l’obiettivo di creare contenuti multimediali per promuovere la piattaforma” conclude Matteo Antolini.

Non ci resta che visitare il sito internet in attesa dell’applicazione, che a breve sarà scaricabile sia per Android che per Apple.