A Erba

Il negozio di Erba, in via Volta 52.

Caldo, accogliente, luminoso, il negozio di Erba, in via Volta 52 della cooperativa Noi Genitori ha ufficialmente aperto i battenti questo martedì e le persone con disabilità sono già in piena attività. L’intento, infatti, non è quello di essere solo uno spazio di vendita di biscotti, confetture, prodotti tipografici, tutti realizzati dai ragazzi della cooperativa, ma anche di essere una vera e propria finestra sulle attività, su quello che si fa in cooperativa e come lo si fa.

Noi Genitori, il negozio che fa inclusione vera e aggregazione

"Noi Genitori è cresciuta anno dopo anno rimanendo fedele ad alcune idee che ne hanno guidato lo sviluppo, come la centralità delle persone con disabilità e delle loro famiglie, il radicamento sul territorio, il legame con la comunità, l’inclusione sociale come chiave per il conseguimento del benessere, l’impegno per il rispetto dell’ambiente – ha sottolineato il presidente Bruno Mazza – Tutto questo lo ritroviamo nel negozio di via Volta che non rappresenta solo una vetrina centrale per valorizzare i prodotti di Noi Genitori, ma prima di tutto un luogo di promozione dell’autonomia e di inclusione sociale. Affiancate infatti dagli educatori, le persone con disabilità saranno impegnate quotidianamente nella vendita al cliente e nello svolgimento di attività̀ di preparazione merce".

Proprio per questo è stata messa grande cura nella ristrutturazione del negozio in modo da rendere fruibili gli spazi da parte di tutti, anche da parte di chi utilizza la carrozzina e creare un ambiente caldo e accogliente dove è bello stare e trascorrere del tempo.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 12 marzo in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui