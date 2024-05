"Noi Genitori" organizza "Il suono della pace"

La società cooperativa sociale "Noi Genitori" organizza l'evento "Il suono della pace" in via XXIV Maggio 4/e a Erba.

"Noi genitori" organizza una serata per parlare di pace

L'appuntamento è fissato per venerdì 14 giugno alle 20.45. Durante l'evento interverrà Francesco Vignarca, coordinatore Campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Da quasi venti anni si occupa di Pace e Disarmo, esperienza che lo hanno portato ad approfondire diversi temi come le spese militari, l’alternativa conveniente del disarmo, la riconversione industriale. E’ interlocutore a livello nazionale del Governo, Parlamento e gruppi politici ed a livello internazionale con le reti pacifiste e disarmiste oltre che con le istituzioni Europee. Insieme a lui anche Alessandro De Simoni, fisarmonicista e pianista attivo da molti anni nella scena musicale italiana, sia come solista sia in numerose collaborazioni professionali. De Simoni compone inoltre per altri progetti artistici di danza, teatro, pittura e narrazione, e insegna pianoforte e fisarmonica alla Civica Scuola di Musica della provincia di Sondrio, è docente di alfabetizzazione musicale all’Università Popolare di Lucca.