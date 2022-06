Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 giugno 2022, è stato trovato morto in casa un uomo a Como.

Non dava più notizie da giorni: trovato morto in casa

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che, a seguito di una richiesta per un uomo che non dava sue notizie da giorni, sono intervenuti in un appartamento di via Milano. Una volta all'interno dell'abitazione, i sanitari del 118 hanno constatato il decesso.

AGGIORNAMENTO ore 14.20 - Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un suo conoscente, preoccupato nel non vederlo e sentirlo da alcuni giorni ha lanciato l'allarme. L'uomo, 61 anni, è stato trovato privo di vita a letto. Le cause del decesso sarebbero legate ad un malore. L'autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma ai familiari.