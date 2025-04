Non ha mai fatto la patente, 28enne guidava sotto l’effetto di stupefacenti

Processo penale per un valbronese, fermato dagli agenti canzesi. Sanzionata la compagna

Preso grazie alle telecamere dei varchi

Era alla guida di un’automobile senza mai aver fatto la patente. Ma non solo. Era anche sotto l’effetto di stupefacenti.

Finirà dunque a processo un valbronese, P.M., classe 1997, che lo scorso 11 aprile è stato fermato dagli agenti di Polizia locale del comando di Canzo. Da tempo le videocamere dei varchi, installati ai punti di ingresso e uscita del paese, segnalavano la presenza di un’autovettura priva di assicurazione.

Bloccato dalla Polizia locale in centro

L'uomo transitava a orari sempre diversi. Proprio nella giornata dell’11 di aprile, però, all’ennesimo passaggio in centro, gli agenti già impegnati per dei controlli si sono diretti verso la vettura e l’hanno bloccata. Una volta raggiunto il conducente hanno scoperto una situazione ben peggiore. L’uomo, infatti, non aveva la patente: dai controlli è risultato non l’avesse mai conseguita. Era già stato beccato a Borgomanero un anno prima.

Era sotto l'effetto di droghe

A raccontare l'accaduto è il comandante, Daniele Proserpio:

"Il fatto che guidasse senza aver mai conseguito la patente non è tutto. Era già stato segnalato in passato, sempre dal nostro comando, perché in possesso di stupefacenti. Alla richiesta di effettuare accertamenti abbiamo ottenuto un suo rifiuto: sosteneva di essere un consumatore abituale e dunque ha ammesso di essere sotto l’effetto di droghe".

Per lui si apre il processo, sanzionata anche la compagna

L’automobile è stata posta sotto sequestro per mancanza di assicurazione, mentre per il valbronese si aprirà un processo sia per la guida senza patente sia per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Nei guai anche la compagna: essendo intestataria della vettura è stata sanzionata per incauto affidamento.