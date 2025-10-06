Non riesce ad aprire la porta di casa, Vigili del fuoco a Olgiate Comasco

Due mezzi dei Vigili del fuoco in via Volpi Caimi: soccorsa una persona che non riusciva ad aprire la porta di casa.
Intervento di soccorso dei Vigili del fuoco
Niente di grave, fortunatamente, quanto successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 ottobre, intorno alle 16.30, in via Volpi Caimi a Olgiate Comasco. I Vigili del fuoco, presenti sul posto con due mezzi, hanno prestato soccorso a una persona che non riusciva ad aprire la porta di casa.
Sul posto anche il personale sanitario
Intervenuto anche gli operatori del 118, personale sanitario, con un’ambulanza per prestare assistenza al soggetto coinvolto che non è in pericolo di vita.