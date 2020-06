Nella mattinata di ieri, lunedì 29 giugno 2020, a Villa Guardia, la Questura ha trovato un’attività di parrucchiere per uomo che non rispettava la normativa in materia di controllo del contagio.

Non rispetta la normativa anti Covid, parrucchiere sanzionato e chiuso

Non c’era la misurazione della temperatura dei clienti e l’igienizzazione del locale e degli strumenti. Sanzionato quindi il titolare dell’attività per le violazioni del DL. 16 maggio 2020 nr. 33 e del DPCM attuativo del 11 giugno 2020, e, sussistendo il fondato pericolo di reiterazione dell’illecito amministrativo, veniva disposta la chiusura cautelare provvisoria per giorni 3 dell’attività in parola, in attesa delle eventuali ulteriori determinazioni della Prefettura di Como.

Quello di ieri è l’ultimo di una serie di mirati servizi di controllo svolti quotidianamente dalla Forze di Polizia in tutta la provincia, al fine di dare attuazione alle disposizioni di legge finalizzate a contenere il contagio. Detti servizi continueranno anche in occasione delle imminenti ferie estive, che richiedono mirate e specifiche attività di controllo nei luoghi maggiormente frequentati e a rischio maggiore di contagio.