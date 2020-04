Non si ferma al posto di blocco e investe due finanzieri. E’ successo alle 18 di oggi, domenica 19 aprile 2020, a Lurate Caccivio.

Non si ferma al posto di blocco e investe due finanzieri

L’episodio è avvenuto a Lurate Caccivio, lungo la Varesina. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un uomo non si sarebbe fermato all’alt della Guardia di finanza e sarebbe fuggito nel tentativo di eludere il posto di blocco, investendo due finanzieri di 50 e 51 anni. L’uomo sarebbe poi stato inseguito fino all’incrocio con via Varriola. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Cantù e un mezzo della Sos di Appiano in soccorso dei finanzieri investiti. I due sarebbero rimasti feriti in maniera non grave. Sono ancora in corso le ricerche dell’uomo fuggito dal posto di blocco.