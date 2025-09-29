Non si ferma all’alt dei carabinieri, arrestato dopo un rocambolesco inseguimento

Nella notte appena trascorsa un uomo italiano, originario di Santo Domingo, classe 1992 e residente a Figino Serenza, è stato arrestato dopo un inseguimento dei Carabinieri della Compagnia di Cantù nelle vie del centro di Cantù.

L’inseguimento

Il fatto si è verificato pochi minuti prima delle 2. L’uomo a bordo di una “Ford Fiesta” non lontano dalla Caserma dei militari in via Manzoni non si è fermato all’alt dei Carabinieri. Scappato ad altissima velocità verso piazza Garibaldi, l’uomo è stato inseguito dalla pattuglia, coadiuvata da un’altra vettura dei Carabinieri. Dopo avere rischiato un incidente saltando uno stop, il fuggitivo è stato fermato in corso Unità d’Italia.

L’aggressione

Fatto scendere dal veicolo, l’uomo si è scagliato contro i carabinieri, ferendone due. Dopo essere stato bloccato, è stato trasportato alla caserma di via Manzoni, per essere condotto davanti al giudice nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre.