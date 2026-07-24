Nonostante l’alt dei Carabinieri, ha continuato per la sua strada, cercando anche di far perdere le proprie tracce e sottrarsi al controllo. Purtroppo per lui però, i Carabinieri della Stazione di Lurago d’Erba lo hanno raggiunto e, dopo averlo sottoposto ad etilometro, lo hanno denunciato.

Non si ferma all’alt e tenta la fuga: raggiunto e denunciato

Protagonista un 32enne di origine marocchina residente ad Erba e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebrezza.

Il tentativo di fuga

Durante un servizio di controllo del territorio, della giornata di ieri, giovedì 23 luglio, i militari hanno intimato l’alt a un’autovettura il cui conducente, anziché fermarsi, si è dato alla fuga nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato fermato nel comune di Monguzzo. Il conducente è stato identificato e sottoposto ad accertamento con etilometro, risultando positivo al test alcolemico e, pertanto, denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebbrezza.