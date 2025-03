Non si ferma all'alt, inseguito per 11 chilometri e arrestato

Non si ferma all'alt dei Carabinieri e scappa: inseguimento a tutta velocità sulle strade dell'Olgiatese. Il pusher è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Inseguimento da Faloppio a Bulgarograsso

Nel corso del pomeriggio di ieri, martedì 25 marzo, i Carabinieri del NOR-Sezione Radiomobile di Como, hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 27 anni, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto dopo un immediato inseguimento durato 11 chilometri, iniziato nel Comune di Faloppio e terminato nel Comune di Bulgarograsso. I militari, dopo aver intercettato l’autovettura, una Range Rover Evoque, di colore nero, e intimato al conducente di accostare, questi, alla vista dei militari ha effettuato manovre repentine per eludere il controllo, percorrendo varie strade a velocità sostenuta ed a tratti contromano, mettendo a repentaglio la vita di automobilisti e pedoni.

E' stato bloccato in mezzo ai campi

Il fuggitivo è stato definitivamente bloccato in mezzo ai campi dopo aver continuato la corsa a piedi. A seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di circa 130 grammi di cocaina, 42 di eroina, 46 di pasta di marijuana, 497 euro in contanti, tre cellulari, un bilancino e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Materiale sottoposto a sequestro unitamente all’autovettura utilizzata per compiere l’azione delittuosa. L'uomo è poi stato poi portato alla casa circondariale “Bassone” di Como, così come disposto dall’Autorità giudiziaria.