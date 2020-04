Non si fermano al posto di blocco e si danno alla fuga: un arrestato, aveva precedenti per spaccio

Non si fermano al posto di blocco e si danno alla fuga da Lentate sul Seveso a Carimate. I Carabinieri hanno arrestato uno dei due, aveva precedenti per spaccio.

Come vi abbiamo raccontato, il pomeriggio di ieri, venerdì 3 aprile 2020, è stato molto movimentato. Un’auto con a bordo due uomini infatti intorno alle 16.45 non si è fermata all’alt dei Carabinieri per un controllo di routine e si è data alla fuga. Un inseguimento protrattosi per circa 10 km e conclusosi a Carimate andando fuori strada. Qui i fuggitivi hanno abbandonato il mezzo e hanno proseguito la corsa a piedi.

Dopo oltre 1 km di inseguimento a piedi, uno di questi, un 23enne marocchino senza fissa dimora e con precedenti per spaccio, è stato raggiunto e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di 1.400 euro – sequestrati – e di materiale utile al confezionamento di stupefacente.

Le ricerche del complice, condotte anche con l’ausilio di un elicottero del Nucleo Elicotteristi dei Carabinieri di Orio al Serio, purtroppo fino ad ora non hanno dato risultati.