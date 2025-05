Non versa più di 360mila euro di Iva, sequestro di immobili e terreni a un imprenditore

I finanziera del Comando provinciale di Como hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore di 360.000 euro.

Sequestro di immobili e terreni a un imprenditore

Su delega della locale Procura della Repubblica, è stato eseguito un preventivo di beni per un valore di 360.000 euro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di una società di capitali con sede in Carugo e del suo rappresentante legale. Il provvedimento ablativo è stato disposto sulla base delle risultanze acquisite nell’ambito di un'attività d'indagine condotta dalla Compagnia della Guardia di finanza di Erba a seguito della quale è stato acclarato che la società destinataria del provvedimento cautelare reale, operante nel settore dell’installazione di macchine e apparecchiature industriali e dell’allestimento di stand fieristici, non ha versato l'imposta sul valore aggiunto, relativa al periodo d’imposta 2022, dovuta in base alla dichiarazione fiscale presentata.

Le indagini

All’esito delle indagini eseguite, accertato il superamento della soglia di rilevanza penale, il legale rappresentante della società indagata è stato denunciato per il reato di omesso versamento di Iva, ai sensi dell'art. 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000 ed è stata proposta ed eseguita la misura ablatoria reale, anche per equivalente, per l'intero ammontare dell'imposta evasa. Con l’esecuzione del provvedimento cautelare, sono stati sottoposti a sequestro tre immobili e otto terreni ubicati nella provincia di Alessandria, nonché un’autovettura, tutti riconducibili al legale rappresentante.