“Speriamo di sconfiggere questo virus al più presto e di poter tornare ad abbracciarci”. Parole di cuore, semplici. Parole pronunciate a mezza voce dall’alto dei suoi 101 anni. Giulia Bottinelli, la più anziana ospite di Fondazione Bellaria, è un simbolo di speranza: non solo nel mese di marzo ha contratto e sconfitto il Covid-19, ma sabato 9 gennaio è stata tra i primi a ricevere il vaccino Pfizer-BioNTech.

Nonna Giulia vaccinata contro il Covid a 101 anni

Una veloce puntura sul braccio, questione di pochi secondi. Poi qualche minuto di attesa per assicurarsi che non sopraggiungessero reazioni avverse e il ritorno alla sua amata quotidianità. Una semplicità disarmante che nasconde, però, sofferenze, paure e tre settimane di lotta contro un virus che ha messo in ginocchio tutto il mondo. “Mi sono ammalata a marzo, avevo dolori e un pochino di febbre, ma ora sto bene – racconta nonna Giulia, mentre il sole di gennaio filtra attraverso le grandi vetrate del Giardino d’inverno – Essere vaccinata penso sia un traguardo importante e sono contenta. Ora, però, tocca anche a tutti gli altri”.

