“Nonni, a voi pensiamo noi”: a Figino consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci

“Nonni, a voi pensiamo noi”: il Comune di Figino Serenza ha organizzato il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci.

“Nonni, a voi pensiamo noi”

“Nonni restate a casa. A voi pensiamo noi”. E’ questo lo slogan dell’iniziativa del Comune di Figino Serenza per aiutare gli anziani ad avere tutto ciò di cui hanno bisogno senza uscire di casa.

“In ottemperanza alle direttive Ministeriali e di Regione Lombardia in merito all’attivazione di servizi in grado di favorire la permanenza a domicilio dei soggetti più fragili, l’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con la farmacia e tutti i negozi di generi alimentari del nostro paese, garantirà un servizio gratuito di consegna a domicilio per gli acquisti dei generi alimentari, beni di prima necessità, farmaci e medicinali ai residenti con età superiore ai 65 anni o impossibilitati ad uscire di casa”.