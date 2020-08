Nottata movimentata ma senza feriti gravi SIRENE DI NOTTE

E’ stata una nottata movimentata ma fortunatamente senza alcun intervento grave.

La serata

Ieri in serata si è partiti con un intervento di soccorso a Locate Varesino, in via San Rocco: codice giallo per una aggressione, coinvolti due uomini di 34 e 39 anni. Poi tre interventi per medico acuto, a Magreglio, a Como e a Lomazzo, quest’ultimo in codice rosso.

Dopo mezzanotte

Dopo lo scoccare della mezzanotte altre chiamare per soccorso. Alla 1.15 a Como, per un’aggressione in via Puecher, in codice giallo. Alla 1.37 ad Asso, in via Padre Crippa, per il morso di un animale a una ragazza di soli 17 anni. Quindi tre interventi per medico acuto a Novedrate, Como e Montano Lucino, tutti in codice giallo ma con rientro in verde.