Notte alcolica nel Comasco, gli interventi SIRENE DI NOTTE

Canzo

Soccorse due persone, fortunatamente non sono gravi.

Notte alcolica nel Comasco, soccorse due persone in stato di ebrezza.

Notte alcolica, due interventi

I soccorritori sono intervenuti poco prima delle 23.30 in via Alessandro Verza, a Canzo. Qui, un giovane do 26 anni si è sentito male. Sul posto un'ambulanza della Sos di Canzo, allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Como. Ld sue condizioni, fortunatamente, non si sono rivelate gravi. Secondo intervento, invece, poco dopo la una in via Brentano, a Griante. Un uomo di 35 anni si è sentito male a causa dell'alcol. E' intervenuta la Croce rossa di Menaggio che lo ha portato in ospedale.

Incidente a Carbonate

E' accaduto alle prime luci della giornata. Intorno alle 6.53, lungo via Don Giovanni Minzoni, a Carbonate, un uomo di 43 anni è uscito di strada con la sua auto finendo contro un ostacolo. E' intervenuta la Sos di Mozzate con un'ambulanza e sono stati allertati sia i Carabinieri della Compagnia di Cantù sia i Vigili del fuoco di Como.