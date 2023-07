Notte arancione con folla in centro: l'idea è vincente

Notte arancione con folla in centro a Olgiate Comasco: l'idea del Vespa Club, col Comune, è vincente.

Notte arancione, bilancio soddisfacente

Non è semplice calcolare quante persone abbiano riempito le strade nella serata e nottata di sabato 15 luglio e sino alla 1 di domenica 16 luglio. Ma quel che è certo è che una stima realistica si aggiri intorno alle 10.000 persone. Merito della movida organizzata dall'accoppiata Comune e Vespa Club Olgiate Comasco. Evento migliorato rispetto alla già positiva prima edizione dello scorso anno. Spazi ampliati, punti ristoro a pieno ritmo, volontari delle associazioni in una vera e propria full immersion lavorando sodo. Bene anche le attività commerciali che sono scese all'aperto proponendo proposte gastronomiche e le vetrine rimaste aperte anche a tarda ora per l'occasione.

Associazioni in primo piano, volontari sempre disponibili

Raggiante Graziano Mirandi, presidente del Vespa Club Olgiate Comasco, dopo mesi di lavoro organizzativo e un'ultima settimana di fatiche rendendo fruibile il parco privato di Villa Giardini, grazie alla disponibilità del proprietario Andrea Riella. "Bellissimo - sottolinea Mirandi - Tutti hanno lavorato al massimo. Sabato sera è andata oltre ogni più rosea previsione: al Medioevo noi del Vespa Club abbiamo esaurito le scorte di cibo da cucinare e servire, facendo poi un altro rifornimento. Tanta gente sia sul presto che anche a tarda ora. L'idea della Notte arancione è vincente: importante vedere la partecipazione di tante associazioni e commercianti. Alcune zone potranno essere riempite ancora meglio, ma già è stato entusiasmante vedere come molti hanno scelto di farsi coinvolgere: bene, ad esempio, l'associazione anziani e pensionati nella piazzetta di via San Gerardo, con i balli". Ottima cornice di pubblico per la sfilata di cani, organizzata da Chiara Paone.

Punti cardine e novità hanno attirato folla: parco privato di Villa Giardini gettonatissimo

E' piaciuta la nuova location dello schiuma party, nel piazzale di via Leonardo da Vinci. Pienone per la Pro loco e gli Amici di San Cataldo. In piazza Italia balli latino americani partecipatissimi. In via Vittorio Emanuele e in via Roma folla tra bancarelle e negozi aperti e punti ristoro come quello allestito sul sagrato della chiesa parrocchiale. Sotto il loggiato di Palazzo Volta in azione le merlettaie dell'associazione L'Armonia dei fili: hanno suscitato interesse di centinaia di persone. Eccezionale il passaggio di visitatori nel parco privato di Villa Giardini: mostra statica di Vespe e auto d'epoca, quadri del circolo culturale Dialogo e tanta curiosità accedendo al grande giardino. In via Tarchini le proposte conviviali dell'Avis sono piaciute e hanno riempito i tavoli all'esterno della palestra comunale.