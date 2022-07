Notte Arancione con la strada statale chiusa dalle 17

Notte Arancione a Olgiate Comasco, definito il piano per la sicurezza, i posteggi e gli orari col centro off limits ai veicoli.

Notte Arancione, 60 postazioni: food, musica e intrattenimenti vari

L'evento clou dell'estate olgiatese terrà banco sabato 16 luglio. E c'è da fare i conti con le consistenti modifiche alla viabilità. Dalle 16, per chi avrà l'auto in sosta all'interno del perimetro della manifestazione, sarà necessario spostarla, altrimenti fino alla 1 di notte non potrà essere utilizzata. Dalle 17, invece, stop al traffico, in centro, anche sulla statale Briantea. Sei varchi saranno presidiati da Polizia locale e Protezione civile: in via San Giorgio, via Tarchini, via Indipendenza, via Parini, via Milano (zona mercato), viale Trieste. Dalle 18, saranno attive 60

L'invito del sindaco e del presidente del "Vespa Club Olgiate Comasco"

postazioni con intrattenimenti vari, tra proposte gastronomiche, musica, schiuma party, balli, dimostrazioni sportive, caccia fotografica, mostra d'arte, spettacoli per i più piccoli e molto altro da scoprire.

L'organizzazione, in capo al Comune e al "Vespa Club Olgiate Comasco", con la collaborazione della Pro loco e di altre 17 associazioni e una cinquantina di attività commerciali, è in corso da mesi. In particolare, l'appello a godere dei una serata di aggregativa ripartenza, arriva dal sindaco Simone Moretti e dal presidente dei vespisti, Graziano Mirandi: "Invitiamo tutti a partecipare, è un segnale di una necessaria voglia di ripartire: sempre in sicurezza. La manifestazione è molto impegnativa dal punto di vista organizzativo, ci stiamo lavorando dal mese di marzo. Sarebbe bello se tutti partecipassimo indossando qualcosa di colore arancione. Un colore che significa allegria, oltre che colore sociale del "Vespa Club Olgiate Comasco". L'evento vuole anche rappresentare una vetrina importante per i negozi e le attività commerciali di Olgiate Comasco".