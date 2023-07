Notte arancione con musica, cibo, intrattenimenti e sorprese da scoprire

Notte arancione a Olgiate Comasco con musica, cibo, intrattenimenti per piccoli e grandi: città in festa sabato 15 luglio.

Notte arancione, programma ricco di punti ristoro e intrattenimenti

Sono 22 i punti dedicati al food, più altri cinque dove gustare dolcezze. La parte del programma organizzata dal Vespa Club Olgiate Comasco, riservata alle proposte gastronomiche, terrà banco in via San Gerardo, via Parini, via Vittorio Emanuele, viale Trieste, via Milano, piazza Italia, piazza San Gerardo, via Roma e via Tarchini. Ampia scelta e possibilità di cenare. Dieci, invece, i punti dislocati in centro dove ascoltare musica, ballare, divertirsi in compagnia. Apertura alle 18 di sabato 15 luglio.

Schiuma party per i giovani

La voglia di garantire aggregazione per tute le età mette in campo anche un evento atteso da ragazze e ragazzi: schiuma party nel parcheggio di via Leonardo Da Vinci, con Pro loco e Amici si San Cataldo. Ma sono una quindicina le associazioni che hanno aderito alla Notte arancione, patrocinata dal Comune.

Il ringraziamento del sindaco

Lanciando oggi, domenica 9 luglio, il programma della grande kermesse, il sindaco Simone Moretti sottolinea le capacità organizzative del Vespa Club, presieduto da Graziano Mirandi, e la condivisione tra associazioni e più di 40 attività commerciali. Un gioco di squadra per una festa che aggreghi e diverta responsabilmente. E dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, l’entusiasmo degli organizzatori auspica di coinvolgere sempre più cittadini e partecipanti anche da fuori Olgiate Comasco.