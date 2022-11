Notte di cadute in provincia: tre persone al pronto soccorso SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo tra giovedì 3 e venerdì 4 novembre in provincia di Como: una notte di cadute con tre persone soccorse in codice giallo.

Il primo episodio si è verificato a Erba poco prima delle 22: una donna di 59 anni ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente al suolo. Le contusioni riportate hanno fatto sì che necessitasse dell'intervento dell'ambulanza, il Lariosoccorso di Erba, che ha trasportato poi la donna all'ospedale del paese sempre in codice giallo.

Anche il secondo episodio, verificatosi mezz'ora dopo, è avvenuto sul territorio erbese e questa volta riguardava la caduta di un anziano di 81 anni. Anche in questo caso si sono precipitati in piazza Prepositurale i volontari del Lariosoccorso di Erba che dopo le prime valutazioni sulle condizioni dell'uomo hanno deciso di portarlo al pronto soccorso.

Infine, a mezzanotte un'altra caduta ha dato del lavoro da fare al 118. Questa volta a Menaggio, in via Giuseppe Mazzini, dove un ragazzo di 36 anni ha subito alcune contusioni. IN questo caso però sono stati allertati anche i Carabinieri di Menaggio per un sopralluogo. Il ragazzo è stato poi portato in codice verde all'ospedale di Menaggio.

