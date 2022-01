Notte di Capodanno tranquilla SIRENE DI NOTTE

Cronaca

Una sola intossicazione etilica, a Pianello Lario.

Notte di Capodanno piuttosto tranquilla nella nostra provincia.

Pochi interventi tra il 31 dicembre e l'1 gennaio

Un ultimo dell'anno piuttosto tranquillo nella nostra provincia, almeno per quanto riguarda gli interventi del 118 nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio, di solito complicata.

Tutti gli interventi

Il primo intervento subito dopo mezzanotte, a Como, per un medico acuto sul lungo Lario Trieste, che però non ha nemmeno richiesto la necessità del trasporto. Intorno alla 1.45 altra richiesta di intervento in via Lungo Monte, in codice giallo, per un "non noto". Alle 2.27 una ragazza di 22 anni è stata soccorsa a Pianello del Lario per intossicazione etilica, ma se l'è cavata in codice verde. Due incidenti stradali, alle 2.30 circa a Erba e alle 3 circa a Cusino, entrambi in codice giallo. Infine i soccorsi sono stati chiamati questa mattina alle 9 circa a Cantù, in via Nazario Sauro per un soccorso persona di 21 anni. La Croce rossa di Cantù è intervenuta in codice giallo ma non ha trasportato poi il ragazzo.